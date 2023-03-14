В Крыму стали чаще раздавать повестки, а у коллаборантов растут панические настроения, - ЦНС

В городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы мобилизации растут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с тем у переселившихся в Крым коллаборантов и россиян растут панические настроения. Российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.
"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом", - добавили в ЦНС.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в этом году сезон в Крыму будет жарким и очень жарким.
Недавно за незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.
К северу временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.