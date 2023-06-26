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У Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (відео)

Ілюстративне фото: у Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Криму сталася пожежа на території законсервованого полігону твердих побутових відходів 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Полігон спалахнув у Кіровському районі Криму.

За попередніми даними, пожежа сталася через порушення пожежної безпеки та накладання сухих гілок біля меж полігону.

Надзвичайні події у Криму

Останні часом на окупованому півострові все частіше лунають вибухи, трапляються пожежі чи стаються пошкодження на залізничній дорозі.

Так, наприклад, зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Додамо, що ці мости важливі для загарбників, адже ними російська армія постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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