У Криму сталася пожежа на сміттєвому полігоні (відео)

Полігон спалахнув у Кіровському районі Криму.

За попередніми даними, пожежа сталася через порушення пожежної безпеки та накладання сухих гілок біля меж полігону.

Надзвичайні події у Криму

Останні часом на окупованому півострові все частіше лунають вибухи, трапляються пожежі чи стаються пошкодження на залізничній дорозі.

Так, наприклад, зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Додамо, що ці мости важливі для загарбників, адже ними російська армія постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

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