RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму произошел пожар на мусорном полигоне (видео)

Иллюстративное фото: в Крыму произошел пожар на мусорном полигоне (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Крыму произошел пожар на территории законсервированного полигона твердых бытовых отходов 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Полигон загорелся в Кировском районе Крыма.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения пожарной безопасности и складирования сухих веток у границ полигона.

Происшествия в Крыму

Последние временем на оккупированном полуострове все чаще раздаются взрывы, случаются пожары или повреждения на железнодорожной дороге.

Так, например, утром 22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Россияне заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

В сети появились видео, на которых видно, что мосты были повреждены. Разрушениям подверглось не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Добавим, что эти мосты важны для захватчиков, ведь российская армия поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримПожар