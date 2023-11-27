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В Криму спостерігаються регулярні відключення від інтернету, - АТЕШ

Фото: в Криму фіксують регулярні вікдлючення інтернету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Партизани фіксують регулярні відключенні інтернету в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші джерела повідомляють, що останнім часом у Криму почалося регулярне відключення інтернету. Найімовірніше, окупанти свідомо переривають зв’язок, аби запобігти передачі інформації про свої переміщення", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, таким чином загарбники намагаються перешкодити небайдужим громадянам корегувати удари Сил оборони України по окупантам.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, раніше кримські партизани влаштували вилазку в Перевальне (Сімферопольський район), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.

А також перед цим підпільники в окупованому Криму зафіксували колону загарбників зі спецтехнікою в районі Джанкоя, яка потрібна супротивникові для посилення оборони.

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