У Криму Росія відбирає землі для потреб своєї армії

Нагадаємо, в ніч на 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Її робота була заблокована.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові скаржаться, що в Криму прилітає по їх військових аеродромах.

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