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Росіяни скаржаться, що в Криму "прилітає" по військових аеродромах (перехоплення)

Крим, Четвер 30 травня 2024 18:52
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Росіяни скаржаться, що в Криму "прилітає" по військових аеродромах (перехоплення) Фото: ГУР перехопило розмову окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові скаржаться, що в окупованому Криму "прилітає" по військових аеродромах та інших їх об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Працівники ГУР перехопили розмову цивільних щодо обстрілів військових об’єктів та нафтопереробних заводів на території ТОТ АР Крим та територій РФ.

"Крым, Севастополь - там все везде бомблят, и аеродромы военные", - розповідав росіянин.

Удари в окупованому Криму

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, військові ЗСУ почали завдавати ударів по окупантах. Під прицілом опинились і ворожі військові об'єкти в окупованому Криму.

Зокрема сьогодні ми повідомляли, що розвідка атакувала два катери росіян у Криму.

Зауважимо також, що під час нічного обстрілу Криму військові РФ перекривали кримський міст.

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