В Крыму Россия отбирает земли для нужд своей армии

Напомним, в ночь на 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Ее работа была заблокирована.



Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные жалуются, что в Крым прилетает по их военным аэродромам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.