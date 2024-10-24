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У Криму в результаті атаки дронів було пошкоджено радіолокаційну станцію

Четвер 24 жовтня 2024 18:55
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У Криму в результаті атаки дронів було пошкоджено радіолокаційну станцію Ілюстративне фото: у Криму в результаті атаки дронів було пошкоджено радіолокаційну станцію (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Під час атаки дронів по тимчасово окупованому Криму було пошкоджено радіолокаційну станцію російських військових. Це сталось в ніч на 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Вчора російські військові заявили, що нібито відбили атаку ворожих безпілотників. Зокрема, над окупованим Кримом було збито 10 дронів. Решту було збито над Ростовською областю.

Однак, як пише ASTRA, у ніч на 23 жовтня, неподалік населеного пункту Оленівка було чути вибухи. В результаті роботи російської ППО там вибухнув один дрон - він і пошкодив мобільну радіолокаційну станцію.

Ймовірно, там було пошкоджено мобільний пункт 31-ї дивізії протиповітряної оборони. Яку саме модель станції було пошкоджено - не уточнюється.

Повітряні атаки у Криму

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня в окупованому Криму сталися вибухи та пожежа на аеродромі Бельбек.

А у серпні росіяни повідомляли про атаку безпілотників на Севастополь, а також вибухи в Керчі.

Також нещодавно Сили оборони України атакували нафтовий термінал у Феодосії, найбільший у Криму, який горів близько тижня, з численними вибухами на резервуарах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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