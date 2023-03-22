UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Криму по радіо роздають рекомендації щодо евакуації, окупанти кажуть про "злам"

Фото: в Криму по радіо роздають рекомендації щодо евакуації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму по радіостанціях передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова.

Зокрема, по місцевих радіостанціях пролунала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, підготувати "тривожну валізку".

Однак, російська "влада" Криму та проросійські блогери назвали це "зламом".

"У Криму зламали потоки кількох радіостанцій, йде відключення передавачів", - повідомив так званий "радник глави Криму" Олег Крючков.

Нагадаємо, що сьогодні вночі та вранці в Криму було неспокійно. Місцеві жителі чули вибухи, а окупаційна влада заявила про нібито "атаку дронів" на Чорноморський флот РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымвоздушная тревога