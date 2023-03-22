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В Крыму по радио раздают рекомендации по эвакуации, оккупанты говорят о "взломе"

Фото: в Крыму по радио раздают рекомендации по эвакуации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму по радиостанциям передали рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге. Однако, так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и так называемого "советника главы Крыма" Олега Крючкова.

В частности, по местным радиостанциям прозвучала общая информация о том, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги: пройти в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, подготовить "тревожный чемоданчик".

Однако российские "власти" Крыма и пророссийские блоггеры назвали это "взломом".

"В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций, идет отключение передатчиков", - сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Напомним, сегодня ночью и утром в Крыму было неспокойно. Местные жители слышали взрывы, а оккупационные власти заявили о якобы "атаке дронов" на Черноморский флот РФ.

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Кримвоздушная тревога