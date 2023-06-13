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В Крыму раздался громкий взрыв

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Крым, Вторник 13 июня 2023 16:56
В Крыму раздался громкий взрыв Иллюстративное фото: в Крыму раздался громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Крыму раздался громкий взрыв во вторник, 13 июня. Его слышали в Кировском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Местные сообщают, что громкий взрыв был слышен в Кировском районе.

Отмечается, что направление было ориентировочно на город Старый Крым.

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму увеличились случаи стрельбы или взрывов. Так называемая оккупационная "власть" полуострова обвиняет Украину в атаках дронов и сообщает о якобы "успешной" работе ПВО.

Так, 11 июня из-за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.

А в мае на аэродроме в Крыму был поврежден военный вертолет оккупантов.

Кроме того, захватчики активно готовятся к обороне полуострова. Они роют окопы вдоль пляжей и ставят бетонные "зубы дракона", опасаясь прорыва ВСУ.

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