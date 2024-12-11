У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про роботу ППО та атаку дронів

Як заявив Развожаєв, над півостровом було чути роботу місцевої ППО. За його словами, нібито було знищено два дрони літакового типу над акваторією Чорного моря на висоті майже у 2 кілометри.

Також у Криму було оголошено сигнал тривоги.

А ось за даними "Кримського вітру", ймовірно є "приліт" у районі Очеретяної або Козачої бухти, там здіймається дим. Також там повідомили про вибухи у Севастополі.

Водночас проросійські Telegram-канали повідомляють, що у Криму нібито помічено інші безпілотники.

Оновлено о 20:10.

Развожаєв заявив про вибухи у Севастополі. Також на півострові "усі служби приведені в стан бойової готовності".

За даними "Кримського вітру", у небі над Балаклавою та аеродромом "Керч" було помічено повітряні цілі.

Ситуація в Криму

Варто нагадати, що росіяни окупували Крим у 2014 році та перетворили півострів на величезну військову базу.

Попри це нещодавно партизани змогли розвідати базу окупантів на мисі Фіолент, де розташовані системи ППО росіян.

А нещодавно ми писали, що 6 грудня в Керчі лунали постріли. Місцеві жителі писали про атаку морських дронів. Пізніше з'ясувалося, що в Керченській протоці українські морські дрони влаштували прорив. Окупанти навіть перекривали Кримський міст.