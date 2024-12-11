В Крыму прогремели взрывы: россияне заявили о работе ПВО и атаке дронов

Как заявил Развожаев, над полуостровом была слышна работа местной ПВО. По его словам, якобы были уничтожены два дрона самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.

Также в Крыму был объявлен сигнал тревоги.

А вот по данным "Крымского ветра", вероятно есть "прилет" в районе Камышовой или Казачьей бухты, там поднимается дым. Также там сообщили о взрывах в Севастополе.

В то же время пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Крыму якобы замечены другие беспилотники.

Ситуация в Крыму

Следует напомнить, что россияне оккупировали Крым в 2014 году и превратили полуостров в огромную военную базу.

Несмотря на это, недавно партизаны смогли разведать базу кафиров на мысе Фиолент, где расположены системы ПВО россиян.

А недавно мы писали, что 6 декабря в Керчи раздавались выстрелы. Местные жители писали об атаке морских дронов. Позже выяснилось, что в Керченском проливе украинские морские дроны устроили прорыв. Оккупанты даже перекрывали Крымский мост.