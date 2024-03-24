ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Крим – наш". Командувач Повітряних сил подякував льотчикам та морякам за роботу

Неділя 24 березня 2024 00:16
UA EN RU
"Крим – наш". Командувач Повітряних сил подякував льотчикам та морякам за роботу Фото: Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським військовим за бойову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги", - зазначив Олещук.

При цьому окупаційна "влада" Криму заявила, що в регіоні нібито успішно відпрацювали сили ППО.

Вибухи у Криму 23 березня

Учора пізно ввечері, 23 березня, у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, очевидці повідомляли про роботу ППО та проліт великої кількості ракет над Севастополем.

За даними аналітиків, вибухи було зафіксовано в районі вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ. Крім того, повідомляють, що у Козачій бухті, де розташована 810 бригада морської піхоти РФ, є прильоти.

Усі подробиці вечірньої атаки на тимчасово окупований Крим – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим Повітряні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Чи причетна до теракту у Підмосков'ї ІДІЛ і чому Путін натякає на Україну: думка експерта
Чи причетна до теракту у Підмосков'ї ІДІЛ і чому Путін натякає на Україну: думка експерта
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими