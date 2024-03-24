"Крим – наш". Командувач Повітряних сил подякував льотчикам та морякам за роботу
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським військовим за бойову роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
"Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги", - зазначив Олещук.
При цьому окупаційна "влада" Криму заявила, що в регіоні нібито успішно відпрацювали сили ППО.
Вибухи у Криму 23 березня
Учора пізно ввечері, 23 березня, у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, очевидці повідомляли про роботу ППО та проліт великої кількості ракет над Севастополем.
За даними аналітиків, вибухи було зафіксовано в районі вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ. Крім того, повідомляють, що у Козачій бухті, де розташована 810 бригада морської піхоти РФ, є прильоти.
Усі подробиці вечірньої атаки на тимчасово окупований Крим – у матеріалі РБК-Україна.
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