UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Криму пролунали вибухи

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 3 листопада у Сімферополі, Севастополі, Сакському районі, а також у селищі Гвардійському тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер.

У Сімферополі вибухи чули у районі аеропорту. Канал припустив, що працювали російські засоби протиповітряної оборони.

У Севастополі пролунали два гучні вибухи близько 4:00.

Офіційної інформації наразі не було.

Нагадаємо, 24 жовтня вибухи пролунали в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників. Велася робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.

1 листопада кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російські банки, які незаконно здійснюють свою діяльність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКрим