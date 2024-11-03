У Криму пролунали вибухи

Нагадаємо, 24 жовтня вибухи пролунали в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників. Велася робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.

1 листопада кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російські банки, які незаконно здійснюють свою діяльність.

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