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В Крыму раздались взрывы

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

В Симферополе взрывы слышали в районе аэропорта. Канал предположил, что работали российские средства противовоздушной обороны.

В Севастополе прозвучали два громких взрыва около 4:00.

Официальной информации пока не было. 

Напомним, 24 октября взрывы прогремели в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков. Велась работа сил и средств российской противовоздушной обороны.

1 ноября киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность.

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