В Крыму раздались взрывы

Напомним, 24 октября взрывы прогремели в районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека, где расположен аэродром захватчиков. Велась работа сил и средств российской противовоздушной обороны.

1 ноября киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность.

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