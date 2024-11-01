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ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму

Крим, П'ятниця 01 листопада 2024 16:44
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ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму Фото: ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора. Зокрема:

  • "Генбанку",
  • "Російського національного комерційного банку",
  • "Банку Центр-Інвест",
  • "КредитУралБанку".

В результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.

Ба більше, росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

В самих банках підтвердили "найбільшу DDoS-атаку в історії, що стало несподіваним викликом для команди банку" та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.

Кібератаки ГУР

Зауважмо, що українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.

Зокрема, кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.

А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератку на супутниковий зв'язок Росії.

Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.

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