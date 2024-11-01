ГУР паралізувало роботу російських банків в Криму
Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора. Зокрема:
- "Генбанку",
- "Російського національного комерційного банку",
- "Банку Центр-Інвест",
- "КредитУралБанку".
В результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.
Ба більше, росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.
В самих банках підтвердили "найбільшу DDoS-атаку в історії, що стало несподіваним викликом для команди банку" та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.
Кібератаки ГУР
Зауважмо, що українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.
Зокрема, кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.
А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератку на супутниковий зв'язок Росії.
Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.