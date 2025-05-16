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У Криму "прильоти" по російських військових базах: партизани розкрили подробиці

Крим, П'ятниця 16 травня 2025 08:37
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У Криму "прильоти" по російських військових базах: партизани розкрили подробиці Фото: партизани повідомили про "прильоти" у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму зранку 16 травня пролунали вибухи. Партизани зафіксували "прильоти" по російських військових базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш" в Telegram.

Агенти "Атеш" повідомили про вибухи у районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) та 8-го окремого артилерійського полку (в/ч 12676).

"Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", - повідомляють партизани.

Фото: на військовій базі у Перевальному пожежа (t.me/Crimeanwind)

Як зазначають у "Крим.Реалії", на базі знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів. База двічі зазнавала атак - 17 березня і 25 серпня 2023 року.

В "Атеш" розповіли, що влітку 2024 року агенти руху стежили за складами та ангарами з технікою у Перевальному. Партизани встигли зафіксувати на військових базах важливу інформацію про зберігання та переміщення російської техніки і боєприпасів. На той момент, за словами агентів, база окупантів не була прикрита засобами ППО.
У Криму &quot;прильоти&quot; по російських військових базах: партизани розкрили подробиці
Фото: у Перевальному "прильоти" по військових базах (скриншот deepstatemap.live)

Вибухи у Криму

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у кількох районах окупованого Криму пролунали вибухи зранку у п'ятницю, 16 травня. Вибухи чули в районі Ялти, Алупки, Севастополя, а пізніше також і в Перевальному.

Пізніше в Telegram-каналах повідомили про пожежу у Перевальному, де горів склад боєприпасів 126 ОББО російських окупантів.

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