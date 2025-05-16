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В окупованому Криму пролунали потужні вибухи у кількох районах, палає склад боєприпасів

П'ятниця 16 травня 2025 07:36
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В окупованому Криму пролунали потужні вибухи у кількох районах, палає склад боєприпасів Фото: в окупованому Севастополі було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У кількох районах окупованого Криму вранці 16 травня пролунали вибухи. Начебто працювала ППО російських загарбників через атаку дронів, між тим з'явилися дані про пожежу на складі боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Варто зазначити, що в кримських пабліках сьогодні вранці писали про сильні вибухи, які було чути в районі Ялти, Алупки, Севастополя - а пізніше також і в Перевальному.

Користувачі мережі пишуть, що нібито ЗРК "Панцир-С1" російських окупантів стріляв у Севастополі з району Фіолентівського шосе по безпілотниках.

Також повідомляється, що біля узбережжя Алупки були 3 потужні вибухи, і "в небі видно дві темні димчасті хмарки".

В мережі були оприлюднені кадри із Севастополя, де нібито було видно в небі слід від ракети після пострілу ППО окупантів із території місцевого військово-морського училища ім. Нахімова.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи у кількох районах, палає склад боєприпасів

Між тим гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі запевнив, що вибухи, які було чути в місті - результат роботи ППО.

"За попередньою інформацією, знищено 6 БПЛА у повітрі над морем на великій відстані від берега", - розповів представник окупаційної "адміністрації".

Також мешканці Криму розповідали в інтернеті про серію вибухів у районі Перевального. Там дислокується 126-окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ, звертає увагу "Кримський вітер". Повідомлялося про дим в цій локації.

Вже пізніше в Telegram-каналах розповіли про пожежу у Перевальному, де начебто палає склад боєприпасів 126 ОББО російських окупантів.

Крім того, повідомляють про вибухи у Севастополі в районі аеродромів Бельбек та Кача. А ще в мережі розповідають про вибухи в районі Бахчисараю.

"У зв'язку із пожежею на складі боєприпасів у Перевальному, дорога Сімферополь - Алушта перекрита. Водіїв просять їхати в об’їзд", - передає "Кримський вітер, та публікує відповідне фото.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи у кількох районах, палає склад боєприпасів

Нагадаємо, перед тим про масштабну повітряну атаку на Крим повідомлялося на початку травня. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що нещодавно ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 біля міста Саки.

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Крим Пожежа Вибухи Атака дронів
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