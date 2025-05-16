В Крыму "прилеты" по российским военным базам: партизаны раскрыли подробности
В Крыму утром 16 мая прогремели взрывы. Партизаны зафиксировали "прилеты" по российским военным базам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram.
Агенты "Атеш" сообщили о взрывах в районе населенного пункта Перевальное на юге Крыма, в частности на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (в/ч 12676) и 8-го отдельного артиллерийского полка (в/ч 12676).
"Есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе", - сообщают партизаны.
Фото: на военной базе в Перевальном пожар (t.me/Crimeanwind)
Как отмечают в "Крым.Реалии", на базе находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов. База дважды подвергалась атакам - 17 марта и 25 августа 2023 года.
В "Атеш" рассказали, что летом 2024 года агенты движения следили за складами и ангарами с техникой в Перевальном. Партизаны успели зафиксировать на военных базах важную информацию о хранении и перемещении российской техники и боеприпасов. На тот момент, по словам агентов, база оккупантов не была прикрыта средствами ПВО.
Фото: в Перевальном "прилеты" по военным базам (скриншот deepstatemap.live)
Взрывы в Крыму
Ранее РБК-Украина сообщало, что в нескольких районах оккупированного Крыма прогремели взрывы утром в пятницу, 16 мая. Взрывы слышали в районе Ялты, Алупки, Севастополя, а позже также и в Перевальном.
Позже в Telegram-каналах сообщили о пожаре в Перевальном, где горел склад боеприпасов 126 ОББО российских оккупантов.
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