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В Криму повідомляють про загибель підполковника РФ після удару по "Сакам"

Крим, Неділя 14 січня 2024 16:09
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В Криму повідомляють про загибель підполковника РФ після удару по "Сакам" Фото: підполковник РФ загинув після удару по "Сакам" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Заступник командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Олександр Чорнобривий загинув під час атаки на аеродром "Саки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними видання, Чорнобривий загинув під час ракетної атаки на аеродромі "Саки" в ніч з 5 на 6 січня.

В Криму повідомляють про загибель підполковника РФ після удару по &quot;Сакам&quot;

Удари по Криму

Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.

У мережі опублікували супутниковий знімок нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму. На ньому видно ураження, які українські сили, ймовірно, нанесли ворогові напочатку січня.

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