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В Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО: що відбувається

Крим, Четвер 23 травня 2024 22:41
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В Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО: що відбувається Фото: в Криму лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти скаржаться на вибухи в Криму. В Сімферополі нібито працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та "Крымский ветер".

За даними російських окупантів, сьогодні ввечері в Сімферополі стало "гучно". Росіяни пишуть, що їх ППО збиває ракети.

Вибухи нібито чути від Сімферополя до Сак. Також вибухи чули у Гвардійському, Ялті та Алушті.

Крім того, за даними каналу "Крымский ветер", ймовірно, був приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Однак ця інформація потребує підтвердження. Також, ймовірно, під ударом опинилася військова частина берегової охорони в Перевальному.

Вибухи в Криму

Від минулого року українські військові активізували обстріли Криму. Військові ЗСУ наносять удари по місцях російських угрупувань, а також по важливим воєнним точкам російських терористів.

Так нещодавно стало відомо, що під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Нагадаємо, ми писали і про сам обстріл. Детальніше про нього та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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