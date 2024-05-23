В Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО: що відбувається

Окупанти скаржаться на вибухи в Криму. В Сімферополі нібито працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та " Крымский ветер ".

Крім того, за даними каналу "Крымский ветер", ймовірно, був приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Однак ця інформація потребує підтвердження. Також, ймовірно, під ударом опинилася військова частина берегової охорони в Перевальному.

Вибухи нібито чути від Сімферополя до Сак. Також вибухи чули у Гвардійському, Ялті та Алушті.

За даними російських окупантів, сьогодні ввечері в Сімферополі стало "гучно". Росіяни пишуть, що їх ППО збиває ракети.

Вибухи в Криму

Від минулого року українські військові активізували обстріли Криму. Військові ЗСУ наносять удари по місцях російських угрупувань, а також по важливим воєнним точкам російських терористів.

Так нещодавно стало відомо, що під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Нагадаємо, ми писали і про сам обстріл. Детальніше про нього та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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