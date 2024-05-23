В Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО: что происходит
Оккупанты жалуются на взрывы в Крыму. В Симферополе якобы работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и "Крымский ветер".
По данным российских оккупантов, сегодня вечером в Симферополе стало "шумно". Россияне пишут, что их ПВО сбивает ракеты.
Взрывы якобы слышны от Симферополя до Сак. Также взрывы слышали в Гвардейском, Ялте и Алуште.
Обновлено в 00:12. Подписчики Крымского ветра сообщают о прилете по воинской части ФСБ возле Алушты. Информация требует подтверждения.
Два сильных взрыва прогремели в Бахчисарайском районе. Точнее – над Казанками. Дома дрожали, сообщил подписчик канала.
Из Перевального сообщают, что дома тоже вибрируют из-за взрывов. Вероятно, прилетело по 126-й бригаде береговой обороны ЧФ России, пишет канал.
В Джанкое, по информации подписчиков, тоже было громко.
В сторону поселка Гвардейское Симферопольского района на большой скорости по трассе промчались 4 скорые и 2 пожарные машины.
В местных чатах пишут, что под Алуштой снесли какую-то антенну. Медработников в городе вызывают срочно на работу. "Что-то там было в "пустом объекте хозяйственного назначения", - пишет канал. О прилете в "пустой объект хозяйственного назначения" заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Также, по его словам, в Симферопольском районе в результате обстрела якобы погибли двое гражданских.
Также сообщается, что по Алуште едут машины скорой помощи в сторону Семидворья.
Взрывы в Крыму
С прошлого года украинские военные активизировали обстрелы Крыма. Военные ВСУ наносят удары по местам российских группировок, а также по важным военным точкам российских террористов.
Так недавно стало известно, что при ударе по российской базе противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму погиб командир воинской части №85683 Александр Кулаков.
Напомним, мы писали и о самих обстрелах. Детальнее о нем и важности базы для россиян, - можно узнать в материале РБК-Украина.
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