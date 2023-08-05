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В Криму повідомляють про роботу ППО

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Крим, Субота 05 серпня 2023 22:39
В Криму повідомляють про роботу ППО Фото в Чорноморському пролунали звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Криму лунають звуки вибухів. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними місцевих жителів, в окупованому Чорноморському працює ворожа ППО.

В Криму повідомляють про роботу ППО

Зауважимо, що це не перші вибухи в Криму за сьогодні, близько 21:00 години вибухи лунали й в Севастополі.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Наприклад, вчора, 4 серпня, ввечері вибухи пролунали у селищі Гвардійське, в районі якого знаходиться російська авіабаза.

Також вночі російський десантний корабель "Оленегорський горняк" був атакований у Чорному морі надводними дронами, через що він отримав серйозні ушкодження.

При цьому у липні на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено дорожнє полотно. Як зазначали джерела РБК-Україна в СБУ, це результат операції наших спецслужб - міст атакували за допомогою безпілотників.

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