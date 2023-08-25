UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених

Ілюстративне фото: у Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Перевальне Сімферопольського району повідомляють про "приліт". Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що внаслідок "прильоту" померло троє окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Ситуація у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Крім того, вчора українська розвідка висадилася у Криму. Біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності для операцій нашими силами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым