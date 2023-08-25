У Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених

Місцеві повідомляють, що внаслідок "прильоту" померло троє окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Ситуація у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Крім того, вчора українська розвідка висадилася у Криму. Біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності для операцій нашими силами.

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