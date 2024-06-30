У Криму повідомляють про приліт в Щолкіному

За даними Telegram-канала, вибухи чули в Керчі, поблизу Армянська, а також в Щолкіному. В останньому - ймовірно, збили одну ракету, а інша - досягла цілі.

Наразі мешканці Щолкіного повідомляють про пожежу після прильоту. Пожежа вже потрапила на фото та відео.

Як зазначає Telegram-канал, приліт був, ймовірно, в районі СНТ "Енергетик-2".