У Криму повідомляють про приліт в Щолкіному

У Криму ввечері 30 червня окупаційна влада оголошувала про повітряну тривогу. В цей час на півострові чули вибухи, а в Щолкіному, ймовірно, був приліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
За даними Telegram-канала, вибухи чули в Керчі, поблизу Армянська, а також в Щолкіному. В останньому - ймовірно, збили одну ракету, а інша - досягла цілі.
Наразі мешканці Щолкіного повідомляють про пожежу після прильоту. Пожежа вже потрапила на фото та відео.
Як зазначає Telegram-канал, приліт був, ймовірно, в районі СНТ "Енергетик-2".
Нагадаємо, днем раніше про вибухи повідомляли в окупованому Севастополі. Росіяни заявляли, що в Криму працює протиповітряна оборона.
Крім того, в період з 22 по 28 червня Сили оборони завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.
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