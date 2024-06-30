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У Криму повідомляють про приліт в Щолкіному

Фото: в Криму чули вибухи та повідомляли про роботу ППО (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

У Криму ввечері 30 червня окупаційна влада оголошувала про повітряну тривогу. В цей час на півострові чули вибухи, а в Щолкіному, ймовірно, був приліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними Telegram-канала, вибухи чули в Керчі, поблизу Армянська, а також в Щолкіному. В останньому - ймовірно, збили одну ракету, а інша - досягла цілі.

Наразі мешканці Щолкіного повідомляють про пожежу після прильоту. Пожежа вже потрапила на фото та відео.

Як зазначає Telegram-канал, приліт був, ймовірно, в районі СНТ "Енергетик-2".

Нагадаємо, днем раніше про вибухи повідомляли в окупованому Севастополі. Росіяни заявляли, що в Криму працює протиповітряна оборона.

Крім того, в період з 22 по 28 червня Сили оборони завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.

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Крим