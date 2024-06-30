В Крыму сообщают о прилете в Щелкино

По данным Telegram-канала, взрывы слышали в Керчи, близ Армянска, а также в Щелкино. В последнем - вероятно, сбили одну ракету, а другая - достигла цели.

Жители Щелкино сообщают о пожаре после прилета. Пожар уже попал на фото и видео.

Как отмечает Telegram-канал, прилет был, вероятно, в районе СНТ "Энергетик-2".