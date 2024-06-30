В Крыму сообщают о прилете в Щелкино

В Крыму вечером 30 июня оккупационные власти объявляли о воздушной тревоге. В это время на полуострове слышали взрывы, а в Щелкино, вероятно, был прилет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным Telegram-канала, взрывы слышали в Керчи, близ Армянска, а также в Щелкино. В последнем - вероятно, сбили одну ракету, а другая - достигла цели.
Жители Щелкино сообщают о пожаре после прилета. Пожар уже попал на фото и видео.
Как отмечает Telegram-канал, прилет был, вероятно, в районе СНТ "Энергетик-2".
Напомним, днем ранее о взрывах сообщали в оккупированном Севастополе. Россияне заявляли, что в Крыму работает противовоздушная оборона.
Кроме того, в период с 22 по 28 июня Силы обороны нанесли удар по российскому Центру космической слежки и связи в оккупированном Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.