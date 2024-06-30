ua en ru
Нд, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму повідомляють про приліт в Щолкіному

Крим, Неділя 30 червня 2024 22:02
UA EN RU
У Криму повідомляють про приліт в Щолкіному Фото: в Криму чули вибухи та повідомляли про роботу ППО (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

У Криму ввечері 30 червня окупаційна влада оголошувала про повітряну тривогу. В цей час на півострові чули вибухи, а в Щолкіному, ймовірно, був приліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними Telegram-канала, вибухи чули в Керчі, поблизу Армянська, а також в Щолкіному. В останньому - ймовірно, збили одну ракету, а інша - досягла цілі.

Наразі мешканці Щолкіного повідомляють про пожежу після прильоту. Пожежа вже потрапила на фото та відео.

Як зазначає Telegram-канал, приліт був, ймовірно, в районі СНТ "Енергетик-2".

Нагадаємо, днем раніше про вибухи повідомляли в окупованому Севастополі. Росіяни заявляли, що в Криму працює протиповітряна оборона.

Крім того, в період з 22 по 28 червня Сили оборони завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
Зеленський: співвідношення втрат сьогодні - 1 українець до 6 росіян
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США