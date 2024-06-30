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В Крыму сообщают о прилете в Щелкино

Крым, Воскресенье 30 июня 2024 22:02
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В Крыму сообщают о прилете в Щелкино Фото: в Крыму слышали взрывы и сообщали о работе ПВО (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Крыму вечером 30 июня оккупационные власти объявляли о воздушной тревоге. В это время на полуострове слышали взрывы, а в Щелкино, вероятно, был прилет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным Telegram-канала, взрывы слышали в Керчи, близ Армянска, а также в Щелкино. В последнем - вероятно, сбили одну ракету, а другая - достигла цели.

Жители Щелкино сообщают о пожаре после прилета. Пожар уже попал на фото и видео.

Как отмечает Telegram-канал, прилет был, вероятно, в районе СНТ "Энергетик-2".

Напомним, днем ранее о взрывах сообщали в оккупированном Севастополе. Россияне заявляли, что в Крыму работает противовоздушная оборона.

Кроме того, в период с 22 по 28 июня Силы обороны нанесли удар по российскому Центру космической слежки и связи в оккупированном Крыму.

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