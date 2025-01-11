В Крыму сообщают о дронах: Россия подняла авиацию, работает ПВО

В оккупированном Россией Крыму закрыли Керченский мост. Над полуостровом фиксируют БпЛА, слышно работу ПВО и поднята в небо авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Примерно в 23:22 стало известно, что был перекрыт Крымский мост. Причиной этого стала фиксация беспилотников. В то же время в воинский частях Севастополя включили сигнал тревоги.

Позже стало известно, что над Ленинским районом Севастополя летает вертолет, а над Симферополем в направлении севера пролетели три самолета. Кроме того, с аэродрома "Бельбек" Россия подняла истребитель.

По состоянию на 23:47 над Джанкоем и Джанкойским районом было слышно пролет беспилотников. Местные жители снимали видео и записывали звук происходящего. Примерно в те же минуты в Джанкое сработала ПВО.

В 23:53 был слышен громкий взрыв в Керчи. Местные жители предполагают, что возможно, это была работа ПВО. Через несколько минут с "Бельбека" подняли второй истребитель, а над Симферополем пролетел уже пятый борт, но на этот раз в направлении Севастополя.

Помимо вышесказанного дроны фиксировали над Судаком и Евпаторией.