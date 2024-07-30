У Криму поскаржилися на аварію на підстанції: без світла понад 53 тисячі людей

Що передувало

Нагадаємо, це вже не перша проблема з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нещодавно стало відомо про аварію на Ростовській АЕС на тлі сильної спеки.

Тоді у Севастополі, Сімферополі, Керчі та Судаку діяли графіки відключень світла. Електропостачання обмежували на 2-3 години.

Також світло вимикали у низці населених пунктів Ростовської області та Краснодарського краю.

Більш детально про такий інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.