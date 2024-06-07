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У Криму пошкоджено дві РЛС окупантів, є поранений

Фото: у Криму пошкоджено двох РЛС окупантів 7 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дві станції радіолокації (РЛС) пошкоджені внаслідок нічної атаки в Криму. Один окупант був поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.

Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.

Втрати РФ у Криму

Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" у Криму 6 червня.

Крім того, 29 травня Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову внаслідок чого пошкодження отримали два російські залізничні пороми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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