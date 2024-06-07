У Криму пошкоджено дві РЛС окупантів, є поранений

Дві станції радіолокації (РЛС) пошкоджені внаслідок нічної атаки в Криму. Один окупант був поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"Дві РЛС незначно пошкоджені внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі Мисове у Ленінському районі Криму", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.
Раніше в Міноборони РФ прозвітували, що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.
Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" у Криму 6 червня.
Крім того, 29 травня Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову внаслідок чого пошкодження отримали два російські залізничні пороми.
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