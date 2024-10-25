У Криму помітно зріс потік військових бензовозів після атаки на нафтобазу у Феодосії
У тимчасово окупованому Криму було помічено збільшення потоку військових бензовозів до та з нафтобази Чорноморського флоту Росії в Інкермані. Також паливо постачають залізницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"Наші очі" все бачать: відзначено збільшення потоку військових бензовозів до/з нафтобази Чорноморського флоту РФ в Інкермані", - сказано у повідомленні.
Ймовірно, після атаки на нафтобазу у Феодосії, Росія змінила місце постачання пального до військових частин окупантів на півострові.
Відомо, що наразі бензовозів в Інкермані та на дорогах до нього у 3-4 рази більше, ніж було до вибухів у Феодосії. Окрім цього зафіксовано постачання палива залізницею у вагонах компанії "Ural Logistics".
Удар по нафтобазі у Феодосії
На початку жовтня українській військові атакували нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим). Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ця нафтобаза була найбільшим терміналом у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.
Варто зауважити, що пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а окупаційна влада Криму навіть оголошувала евакуацію.
Протягом декількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.
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