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У Криму помітно зріс потік військових бензовозів після атаки на нафтобазу у Феодосії

П'ятниця 25 жовтня 2024 16:30
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У Криму помітно зріс потік військових бензовозів після атаки на нафтобазу у Феодосії Ілюстративне фото: у Криму помітно зріс потік військових бензовозів після атаки на нафтобазу у Феодосії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму було помічено збільшення потоку військових бензовозів до та з нафтобази Чорноморського флоту Росії в Інкермані. Також паливо постачають залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Наші очі" все бачать: відзначено збільшення потоку військових бензовозів до/з нафтобази Чорноморського флоту РФ в Інкермані", - сказано у повідомленні.

Ймовірно, після атаки на нафтобазу у Феодосії, Росія змінила місце постачання пального до військових частин окупантів на півострові.

Відомо, що наразі бензовозів в Інкермані та на дорогах до нього у 3-4 рази більше, ніж було до вибухів у Феодосії. Окрім цього зафіксовано постачання палива залізницею у вагонах компанії "Ural Logistics".

Фото: російські бензовози у Криму (t.me/Crimeanwind)

Удар по нафтобазі у Феодосії

На початку жовтня українській військові атакували нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим). Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ця нафтобаза була найбільшим терміналом у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.

Варто зауважити, що пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а окупаційна влада Криму навіть оголошувала евакуацію.

Протягом декількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.

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