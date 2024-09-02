UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ

Ілюстративне фото: російські військові у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На дорогах тимчасово окупованого Криму помітили автомобілі 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, автомобілі 12-го управління ГУМО РФ були помічені, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.

Згідно з переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів Збройних сил Росії, автомобілі 12-го управління позначаються кодом 39.

Фото: у Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ (t.me/krymrealii)

Зазначається, що 12-те Головне управління Міноборони РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також входять Служба спеціального контролю, що стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там систему ППО "Панцир-С1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФКримЯдерна зброяВійна в Україні