У Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там систему ППО "Панцир-С1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.