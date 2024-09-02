В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ

Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУМО РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39.

Фото: в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ (t.me/krymrealii)

Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.