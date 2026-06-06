У Криму почався дефіцит продуктів: полиці з цукром і гречкою порожніють

У публікаціях ідеться, що в магазинах починається штучний дефіцит через паніку людей. Як результат, першими під удар потрапили товари першої необхідності, а саме - цукор, рис, гречка, сіль, борошно, олія та макарони.

Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше трьох одиниць товару. Причиною такого рішення стала як вищезгадана паніка, так і проблеми з логістикою.

Наразі в соцмережах з'являються відео, на яких видно, що полиці магазинів справді спорожніли і деяких товарів просто немає в наявності.