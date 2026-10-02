У Криму після вибухів запровадили "точкові" відключення світла

За даними "енергетичної компанії", вимкнення світла відбуватимуться "точково та за необхідності". Окупанти називають це "вимушеним кроком", щоб запобігти масштабній аварії в усій мережі.

Наразі точних погодинних графіків відключень за районами немає.

Попри заяви про вибіркові заходи, у Красноперекопському районі без світла опинилися усі села. У самому Красноперекопську електропостачання зникло близько 6:00 ранку - це сталося одразу після серії вибухів, які чули місцеві жителі.

Перебої з електроенергією у цьому районі фіксували й напередодні, у ніч на 1 жовтня. Тоді знеструмлення виникли через пошкодження ліній електропередач та влучання в районі місцевої електропідстанції біля Бромного заводу.