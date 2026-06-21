У Криму перебої зі світлом, окупанти просять вимкнути кондиціонери

Удари по Криму та паливна криза на півострові

Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту та в окупованому Криму.

Удари були завдані по об'єктах військової логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони окупантів на відстані близько 300 км від лінії фронту.

Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Також було успішно уражено об'єкти військової логістики противника, чотири радіолокаційні станції, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-400, а також два комплекси "Панцир".

Окрім того, у тимчасово окупованому Криму з 21 червня повністю припиняють продаж палива на АЗС - і за готівку, і за безготівковий розрахунок, і по талонах.

Продаж припиняється як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Криму.

Також Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після атаки дронів в ніч на 21 червня.