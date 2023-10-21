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В Крыму партизаны раскрыли крупное место расположения российских войск (фото)

Крым, Суббота 21 октября 2023 11:58
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В Крыму партизаны раскрыли крупное место расположения российских войск (фото) Фото: в Крыму партизаны раскрыли крупное место расположения российских войск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили крупное место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент обнаружил и зафиксировал крупное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района", - говорится в сообщении.

Что удалось найти?

По данным партизан, там располагается порядка 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованые "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.

"Подъезды к объекту охраняются военными РФ возле обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту", - отмечают в "Атеш".

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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Крим
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