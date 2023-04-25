В Крыму оккупанты задержали активиста после обыска
Российские силовики задержали крымского активиста Абдурешита Джеппарова после обыска в его доме во вторник, 25 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.
По словам родственников активиста, силовики пришли около 7 часов утра, забрали у всех телефоны и не дали вызвать адвоката. Около 10 утра обыск завершился.
"Завершился обыск полчаса назад. Его забрали. Адвоката вызвать не успели, потому что сразу забрали телефоны. В доме на момент обыска была жена и 14-летняя дочь", - сообщила родственница Абдурешита Джеппарова.
Напомним, что 19 марта под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина Таира Сейдаметова.
Также мы писали, что в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.
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