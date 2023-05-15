У Криму окупанти проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах, - Генштаб

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, у першу чергу перевірці підлягають кримські татари.

"З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ РФ проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що представники окупаційних адміністрацій та колаборанти залишають в Крим та інші окуповані території України. Широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом.

Також раніше ми писали, що російські окупанти посилили контррозвідувальний режим на території Керченського півострова Криму. Збільшили кількість патрулів, перевірок.

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