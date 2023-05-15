В Крыму оккупанты проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам, - Генштаб

"С целью усиления контроля над населением, во временно оккупированном Крыму, оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, в первую очередь проверке подлежат крымские татары.