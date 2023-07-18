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У Криму окупанти поскаржилися на атаку дронів

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Вівторок 18 липня 2023 07:57
У Криму окупанти поскаржилися на атаку дронів Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму заявили про нібито атаку дронів, що сталася на сході півострова в ніч проти 18 липня, а також про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У російському відомстві розповіли, що цієї ночі на сході Криму силами та засобами ППО окупантів буцімто відбили атаку 28 безпілотників.

"Сьогодні вночі припинено спробу здійснити терористичну атаку 28 безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Криму", - йдеться у заяві.

У російському міністерстві стверджують, що 17 дронів було збито, а ще 11 було придушено засобами РЕБ.

Також у Міноборони РФ додали, що внаслідок цієї атаки БПЛА постраждалих немає, руйнувань також.

Атака на Кримський міст

Тут варто зазначити, що дані заяви Міноборони РФ про нібито атаку дронів пролунали після того, як минулої ночі, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Пізніше віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після атаки до 1 листопада.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вибухи у Криму

Зазначимо, що окупаційні адміністрації в Криму постійно повідомляють про вибухи та атаки дронів і ракет в тимчасово підконтрольному РФ українському півострові.

Так, у Криму останнім часом часто працює ППО. Нагадаємо, що буквально 10 липня у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунав вибух.

Крім того, нещодавно в РФ заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст і аеродром у Ростовській області. Також нібито було збито дрони.

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Сергій Аксьонов дрони Крым
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