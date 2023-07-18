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В Крыму оккупанты пожаловались на атаку дронов

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Вторник 18 июля 2023 07:57
В Крыму оккупанты пожаловались на атаку дронов Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму заявили об атаке дронов, которая произошла на востоке полуострова в ночь на 18 июля, а также о работе противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском ведомстве рассказали, что этой ночью на востоке Крыма силами и средствами ПВО оккупантов отбили атаку 28 беспилотников.

"Сегодня ночью пресечена попытка осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма", - говорится в заявлении.

Утверждается, что 17 дронов были сбиты, а еще 11 были подавлены средствами РЭБ.

Также в Минобороны РФ добавили, что в результате этой атаки БПЛА пострадавших нет.

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