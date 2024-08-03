В Криму окупанти облаштували пункт управління ФСБ в санаторії (фото)

Російські війська облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію. Він розташований у Ялті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агенти "АТЕШ" продовжують відстежувати дії окупантів.
"Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
Російські війська окупували український півострів Крим у 2014 році. Під окупцію потрапила, зокрема, і Ялта.
З того часу загарбники перетворили півостів на хаб для своїх військових потреб. Після російського вторгнення РФ в Україну, Сили оборони України завдають ударів по Криму.
У зв'язку з цим окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму.
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