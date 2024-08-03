В Криму окупанти облаштували пункт управління ФСБ в санаторії (фото)

Так, агенти "АТЕШ" продовжують відстежувати дії окупантів.

"Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.