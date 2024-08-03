В Крыму оккупанты обустроили пункт управления ФСБ в санатории (фото)

Ситуация в Крыму

Российские войск оккупировали украинский полуостров Крым в 2014 году. Под оккупцию попала, в том числе, и Ялта.

С бтого времени захватчики превратили полуостов в хаб для собственных военных нужд. После росийского вторжения в Украину, Силы обороны Украины наносят удары по Крыму.

В связи с этим оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму.

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