У Криму окупанти облаштували наметове містечко для поранених військових, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

До того ж, в одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. За даними Генштабу, станом на 4 квітня цього року, у польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців РФ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти на захоплених територіях масово облаштовують у звичайних лікарнях госпіталі для поранених військових. Мирні жителі не можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Також раніше ми писали, що у російських військових росте смертність через неякісну роботу медиків.

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