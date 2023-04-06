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В Крыму оккупанты обустроили палаточный городок для раненых военных, - Генштаб

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Крым, Четверг 06 апреля 2023 18:30
В Крыму оккупанты обустроили палаточный городок для раненых военных, - Генштаб Фото: в Крыму оккупанты обустроили палаточный городок для раненых военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированного Крыма захватчики обустроили палаточный городок для раненых российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены", - говорится в сообщении.

К тому же в одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированного Крыма отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По данным Генштаба, на 4 апреля этого года, в полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты на захваченных территориях массово обустраивают в обычных больницах госпитали для раненых военных. Мирные жители не могут получить необходимую медицинскую помощь.

Также ранее мы писали, что у российских военных растет смертность из-за некачественной работы медиков.

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