В Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії, - ЦНС
В тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За джерелами Центру, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.
За результатами опитування російські окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.
Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.
Мобілізація в Росії
Раніше представник ГУР Андрій Юсов також зазначав, що в РФ продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.
При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.
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