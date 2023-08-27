В Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії, - ЦНС

В тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За джерелами Центру, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.

За результатами опитування російські окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.

Мобілізація в Росії

Раніше представник ГУР Андрій Юсов також зазначав, що в РФ продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.

При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.

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