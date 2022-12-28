В Криму окупанти до 7 років "засудили" місцеву активістку: подробиці

Російські окупанти засудили дівчину нібито через носіння вибухового пристрою.

"У квітні цього року "силовики" спочатку безпідставно провели обшук у квартирі активістки, а згодом вивезли її у невідомому напрямку. Близько тижня місце знаходження Ірини Данилович було невідоме", - додає пресслужба.

Як пише прокуратура АР Крим та Севастополя, росіяни вдаються до стандартних схем щодо незаконних обшуків, затримання та ув'язнення по відношенню до кримських активістів.

"Такі випадки в Криму відбуваються систематично і служать інструментом залякування жителів півострова, однак жоден з них не залишиться поза увагою правоохоронних органів автономії", - відзначає пресслужба.